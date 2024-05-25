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フラットポーチ　キラキラ光る女の子③　ダブル両面パネル　MP-20　マルチポーチ
商品番号 Q10371639119
商品名

フラットポーチ　キラキラ光る女の子③　ダブル両面パネル　MP-20　マルチポーチ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはマルチポーチになります(’-’*)♪とても使いやすいサイズです(〃´ω`〃)まさかのWパネル×両面パネル4枚のパネルを使って飾りレースも含むと1900円ですが、感謝価格1650円です❤️光る女の子ラストです❤️リピーター様お取り置きも可能です(’-’*)♪(最長2週間でお願い致します♪)ハンドメイド作品です(’-’*)♪飾り部分は作品すべて、ボンドではなく縫製してます(’-’*)♪こちらはメルカリ便発送ですので、同じくメルカリ便のお品物とおまとめいただくと、送料分お値引き－210円させていただきます(’-’*)♪おまとめご希望のお客様は、それぞれにいいね、コメントをお願い致します(’-’*)♪※マスク同梱の場合はマスク1枚に付き－100円❤️コスメポーチ❤️メイクポーチ❤️通帳ケース❤️スマホポーチ❤️マスクケース❤️プレゼントにもトート、バッグ、ポーチはこちら#あゆちょハンドメイド小物横約21センチフラットタイプ高さ約15センチ底マチなし数字に多少の誤差はございます(*´-`)ハンドメイド品のため完璧ではございませんのでご了承くださいませ(。\u003eд\u003c)飾り付きですので洗濯機ではネットをご使用くださいませ(’-’*)♪スマホポーチバッグインバッグ女の子雑貨レースポーチ女の子ポーチレースポーチメイクポーチ雑貨
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