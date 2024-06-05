Barbie BMR1959 バービーケン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。マテル社バービーBMR1959のケンになります。 アウトフィットは一度だけ着せて保管していました。クリアなサングラスだけありません。あとはスタンド含めて揃っています。写真6枚目足に靴を履かせた時の着色があります。※家族に喫煙者、ペットなし箱はありませんのでプチプチに包んで宅急便コンパクトで送付予定です。なお、宅急便コンパクト専用ボックスに入れる為、脚を曲げての梱包となりますのでその点ご了承くださいませ。どうぞ宜しくお願いします(*´꒳`*)
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http://narcologia.ru/goods/manufacture399741.html
http://narcologia.ru/goods/peroration792815.html
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