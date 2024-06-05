☆男女兼用☆岡山デニム☆パッチワーク☆リュックorワンショルダーバッグ

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商品詳細
★ハードで厚手の岡山デニムをパッチしたリュック対応のワンショルダーバックですバッグの開閉はダブルファスナーにしています★ショルダー紐２本、長さ調節可能、は3センチ幅の綿テープにデニムを縫い付け使いやすくしております。使用の革は全て本革を使用しています。バッグの中底に取り外しのできる底板を入れております。とても便利なポーチ付きです。内ポケット2外ポケット2横幅２３縦幅３４底マチ幅１１ショルダー紐最長130センチ２本付属ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。お気軽にコメント頂ければ幸いです。#リュック#リュックサック#リメイク#男女兼用バッグ#ワンショルダー#岡山デニム#岡山ヒッコリーデニム#パッチワーク素材···デニム形···ショルダーバッグ形···リュック/バックパック素材···デニム
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