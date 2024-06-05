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☆パナソニック☆NDN27001B☆DL60〜250形☆φ75☆広角☆40K 黒
商品番号 N11988690651
商品名

☆パナソニック☆NDN27001B☆DL60〜250形☆φ75☆広角☆40K 黒
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8個売り☆パナソニック☆NDN27001B☆DL60〜250形☆φ75☆広角☆40K黒新品未使用保管品になります。写真の通り箱から出しました。神経質な方ご購入お控え下さい管理番号S017新検索用#Panasonic#パナソニック#三菱#三菱電機#小泉#KOIZUMI#DAIKO#ダイコー#オーデリック#ODELIC#LED#照明#電気#ライト#スポットライト#ダウンライト#トップライト#電球#工事#建築#設備#部品#部材#材料
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