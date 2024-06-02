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スヌーピー 70周年 タイムカプセル展限定 マグカップ　3点　新品
商品番号 O34758737713
商品名

スヌーピー 70周年 タイムカプセル展限定 マグカップ　3点　新品
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。スヌーピーの催事、タイムカプセル展で購入したマグカップセットです。新品未使用梱包してメルカリ便で発送いたします。外箱に筋が入っています。中身は問題ありません。AfternoonTeaアフタヌーンティースヌーピーPeanutsピーナッツピーナッツカフェスヌーピーミュージアムスヌーピータウンチャーリーウッドストックアストロノーツルーシーファンタレーションタイムカプセル催事食器マグカップ
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