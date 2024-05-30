北海道限定！ニトリ電動リクライニングソファー 2人掛け 送料無料！本革

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いらっしゃいませ！！こんにちはキャンディーズです。今回の商品はニトリ購入本革2人掛けリクライニングソファーになります。高級本革レザーを使用してますのでとっても丈夫で座り心地は最高に良いです！ついつい座ったまま寝てしまうそんなソファーです。こちらの商品は北海道限定になります。また直接のお取引になりますので購入を考えている方はまずコメントから住まいの地域をお伝え下さい。地域に寄ってお取引出来ない場所もあります。お取引可能な場所はご自宅まで運び設置も致しますのでおひとりでも安心してください。