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美品 レア 有田焼 亮秀窯 茶器セット
商品番号 C83580229313
商品名

美品 レア 有田焼 亮秀窯 茶器セット
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。有田焼亮秀窯急須と湯呑み5客のセットになります。長期自宅保管しておりました。使用頻度は少ないですが、古い物なので多少の汚れがあるかもしれませんが、浸け置きすると綺麗になるかもしれません。箱はありません。中古品にご理解ある方よろしくお願い致します。#磁器#骨董品#伝統工芸#美術品#有田焼#亮秀窯#茶器
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