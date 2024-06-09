美品 レア 有田焼 亮秀窯 茶器セット



2023年最新】亮秀窯の人気アイテム - メルカリ



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☆専用☆亮秀窯 コーヒーカップ＆ソーサー 2客 碗皿-



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有田焼 カップ ソーサーの値段と価格推移は？｜109件の売買データから ...



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有田焼 茶器５客セット（急須・湯飲み）木箱入り レア未使用 美品です ...



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ご覧頂きありがとうございます。有田焼亮秀窯急須と湯呑み5客のセットになります。長期自宅保管しておりました。使用頻度は少ないですが、古い物なので多少の汚れがあるかもしれませんが、浸け置きすると綺麗になるかもしれません。箱はありません。中古品にご理解ある方よろしくお願い致します。#磁器#骨董品#伝統工芸#美術品#有田焼#亮秀窯#茶器