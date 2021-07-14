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3人用両電動本革リクライニングソファ アネーロ セミアニリン革タイプ SK BR
商品番号 R88828488383
商品名

3人用両電動本革リクライニングソファ アネーロ セミアニリン革タイプ SK BR
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 37,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021/07/14にニトリ中目黒店にて、新品を購入いたしました。3人用両電動本革リクライニングソファ(アネーロ革タイプSKBRと言う商品名でカラーはブラウンになります。新品価格は30万円近くします。座り心地は間違いないです。リクライニングを使用することでベッドとしてもご利用いただけます。この度、部屋の引越しのため出品いたします。数回オイルをかけていますので、天然皮革ならではの表情になります。状態は写真でご判断下さい。神経質な方はご遠慮下さい。
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