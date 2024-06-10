萩焼　江月造　茶器揃　煎茶器　共箱

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商品詳細
新品未使用品萩焼 江月造 茶器揃 煎茶器宝瓶径11cm×8.5cm高さ4.5cm 蓋含まず湯冷まし径10cm×7.5cm高さ4.2cm湯呑6客口径5.5cm高さ4.3cm経年保管品木箱にヨゴレあり。
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