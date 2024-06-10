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萩焼　江月造　茶器揃　煎茶器　共箱
商品番号 P20391884095
商品名

萩焼　江月造　茶器揃　煎茶器　共箱
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品萩焼　江月造　茶器揃　煎茶器宝瓶径11cm×8.5cm高さ4.5cm　蓋含まず湯冷まし径10cm×7.5cm高さ4.2cm湯呑6客口径5.5cm高さ4.3cm経年保管品木箱にヨゴレあり。
http://narcologia.ru/goods/calling703650.html
http://narcologia.ru/goods/stair246300.html
http://narcologia.ru/goods/capitation273508.html
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