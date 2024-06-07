コイル マットレス セミダブル 寝具 布団 ベッド 同棲 引っ越し 引越 ニトリ

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硬めの寝心地がお好みの方におすすめ！セミダブルになります。高品質ボンネルコイル使用で、体の負担を和らげます。高密度コイル、強度・耐久性に優れたスプリングを採用。コンパクトな圧縮梱包でお届けします。在庫状況により、マットレスが白から黒になる場合がございます。●商品サイズ（cm）幅約120×奥行約195×高さ約13-17●商品重量約19.5kg●材質コイルスプリング（線径2.10mm）詰物：ウレタンフォーム、樹脂綿、フェルト外装生地組成：ポリエステル100％【使用上の注意】・無理に折り曲げないでください。・マットレスの上で、とんだり、跳ねたりしないでください。・湿気を避け、風通しよく、直射日光が当たらない所に置いてください。※圧縮梱包で、開封後復元に二日間必要となります。復元後はサイズの誤差が1～2cmぐらい起こりますので、その際はマットレスの両端を持ち、揺らしながら中のウレタンを整えてください。沖縄、離島の場合→送料+1500円#新生活応援みろのろみ↑組み立て式ベット、サイズ違いのマットレスも販売中。（検索用：新生活・必要なもの・プレゼント・いるもの・寝具・布団・掛け布団・軽い・敷ふとん・急な来客に）特徴→軽量掛けふとんかけふとんかけ布団#みろのろみ#10000円均一SALEのろみ発送日の目安4~7日とありますように、お支払い後１週間以内をめどに発送致します。日付指定等は承っておりません。サイズ···セミダブルマットレスの種類···ボンネルコイル厚さ···10～19.9cm構造···一体型