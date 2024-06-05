美品 P.F.S. パシフィックファニチャーサービス ラボ LAB スツール M

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商品詳細
パシフィックファニチャーサービスの、ラボスツールMサイズです。アメリカの学校でも使われている工業用スツール、P.F.S.ではSTUDIOSTOOLという名で1990年代に販売していたものです。使用期間は1年で目立った傷もなく状態良好です。本体価格:¥14,300SIZE:Mサイズ(NP6224):φ355W420D420SH610Weight:Mサイズ(NP6224):4.1kgMaterial：Steel/Presswood特徴···完成品#パシフィックファニチャーサービス#アメリカ#スツール
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