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- 最終価格◆ PERFORMAX ウォーターヒヤシンス アジアン オットマン
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商品詳細
最終価格◆PERFORMAXウォーターヒヤシンスアジアンオットマン◆パフォーマックスのウォーターヒヤシンスオットマンです。ウォーターヒヤシンス部分は、スレなどありますが、座面、クッション部分は、へたりなどはなく、しっかりしています。カバー取り外し可能。カバーは、ホームクリーニングしてから発送させて頂きます。他でも出品しているので、削除する場合あり。最終価格になります。サイズ:63㎝×55㎝配送料が大きい為、お値引不可❌でお願い致します。カラー···ブラウン主な張り地···布・ファブリックテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風
http://narcologia.ru/goods/interconnect761670.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation621824.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle828666.html
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