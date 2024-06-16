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業務用 ラウンジ シングルソファ
商品番号 G66411246490
商品名

業務用 ラウンジ シングルソファ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラウンジ廃業のため、出品致します。裏側に当たったのか傷があります。写真2業務用ラウンジソファになります。横幅約45cm縦幅約60cm全高約74cm
http://narcologia.ru/goods/composite439454.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation520321.html
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