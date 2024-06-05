ソファ2人掛けソファベッド 幅113㎝クッション付軽量 コンパクト一人暮らし

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選べるカラーと丈夫な張地お部屋を素敵に彩る、さまざまな色の張地。毎日使うものだから、丈夫さにもこだわりました。長く快適に使えるよう、しっかりとした糸を丁寧に折り合わせています。背もたれのリクライニング背もたれは3段階のリクライニング機能付き。ギア式のカンタン操作でお好きな角度に変えることが可能です。しっかり支えて転倒防止背もたれを倒して使う際、背もたれには大きな圧力がかかります。これを支えるため、背もたれの下にしっかりとしたセーフティボードを付けました。ソファがバランスを崩して傾くのを防止します。仮眠や足を伸ばしてくつろぎたい時に便利です。ロータイプにもなる！脚をクルっと回して取り外せば、ロータイプに早変わり。気軽に２つのスタイルが楽しめるのもこのソファの魅力です。心地良い硬さをつくる3層構造ボリュームのあるチップウレタン、ピュアウレタン、肌に近い上層のシリコンフィルの三層構造で底付き感のない快適な座り心地を目指しました。一番下にSバネを入れることで、しっかりと座面を支えてくれます。羽毛に近い柔らかな素材座面には、羽毛に近い柔らかさと、弾力をもつ素材「ベルベット」を贅沢に使用。主に高級ソファなどによく使用され、復元力に優れた型崩れしにくい生地です。しっかり支える耐荷重ソファでの使用時は耐荷重150kg、ミニベッドでの使用時も耐荷重130kgと、がっしりとした構造になっています糸のほつれを防止する高い縫製長年使用していただくことを考慮して本体の縁にパイピング加工を施しました。しっかりと縫い合わせているため、パイピングなしに比べて、糸がほつれにくくなっています。ムードを引き立てる天然木脚スタイリッシュなデザインとカラーを、引き立てる天然木脚。脚底には、床へのダメージをやわらげる「傷防止フェルトクッション」が付いています。