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新品　未使用　ナルミ　ティーカップ\u0026ソーサー　5組セット　葡萄
商品番号 N31877852899
商品名

新品　未使用　ナルミ　ティーカップ\u0026ソーサー　5組セット　葡萄
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます　ティーカップ　寸法　　直径　　約10cm　　取手含む最大直径　　約13cm　　高さ　　約6.5cm　ソーサー　寸法　　直径　　約13cm　　高さ　　約2cm•ナルミのティーカップ\u0026ソーサー、5組セットになります。•カップとソーサーには葡萄の葉や実が描かれておりティータイムを彩るアクセントになっています。•共箱はございませんので、丁寧に梱包して発送させていただきます。•未使用品で飾り棚に飾っていたものですので綺麗な状態です。ご理解頂ける方どうぞよろしくお願い致します。
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