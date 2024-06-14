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- 新品 未使用 ナルミ ティーカップ\u0026ソーサー 5組セット 葡萄
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます ティーカップ 寸法 直径 約10cm 取手含む最大直径 約13cm 高さ 約6.5cm ソーサー 寸法 直径 約13cm 高さ 約2cm•ナルミのティーカップ\u0026ソーサー、5組セットになります。•カップとソーサーには葡萄の葉や実が描かれておりティータイムを彩るアクセントになっています。•共箱はございませんので、丁寧に梱包して発送させていただきます。•未使用品で飾り棚に飾っていたものですので綺麗な状態です。ご理解頂ける方どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi199647.html
http://narcologia.ru/goods/navigate291630.html
http://narcologia.ru/goods/freezer13998.html
新品 未使用 ナルミ ティーカップ\u0026ソーサー 5組セット 葡萄
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新品 未使用 ナルミ ティーカップ\u0026ソーサー 5組セット 葡萄
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