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第五人格 ナンジャタウン アクスタ アクリルスタンド 漁師 グレイス cp29
商品番号 J81549011890
商品名

第五人格 ナンジャタウン アクスタ アクリルスタンド 漁師 グレイス cp29
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第五人格第5人格identityⅤナムコ　ナンジャタウン　アクリルスタンドアクスタ漁師グレイス未開封品cp29慶典限定等身アクスタアクリルスタンド血の女王マリー未開封ゆうパケットに入る様に纏めてプチプチ1重。第五人格関連の商品はほぼ全てのものに初期傷等あるため、気になる方は購入をお控えください。こちらの商品も初期傷等あると思って購入して下さい。全て未使用品ナンジャタウン漁師のバラ売り不可ラスト1点
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