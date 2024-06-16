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アンティーク　木製スツール　古家具　詳細不明　椅子
商品番号 P12731467658
商品名

アンティーク　木製スツール　古家具　詳細不明　椅子
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いものなのか、、詳細不明写真が全てです。椅子としても、植物を置く台としても雰囲気があります。椅子の足が一本傾いてます（写真3）が、座っても強度などには問題ないです。入手した時点で、もともとこうなってました座面の一番広い部分　約29センチ　高さ39センチ中古品なので経年の傷などございます。細かな点が気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement138033.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper73409.html
http://narcologia.ru/goods/slide965487.html
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