アンティーク　木製スツール　古家具　詳細不明　椅子

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商品詳細
古いものなのか、、詳細不明写真が全てです。椅子としても、植物を置く台としても雰囲気があります。椅子の足が一本傾いてます（写真3）が、座っても強度などには問題ないです。入手した時点で、もともとこうなってました座面の一番広い部分 約29センチ 高さ39センチ中古品なので経年の傷などございます。細かな点が気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement138033.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper73409.html
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