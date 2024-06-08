SUEKI ダンデライオンチョコレート　DANDELION コラボ　お皿



X \ ダンデライオン・チョコレート ב-X: X \ ダンデライオン・チョコレート ב-X:



あの「ダンデライオンチョコレート」にも器を提供！ 「SUEKI CERAMICS ... あの「ダンデライオンチョコレート」にも器を提供！ 「SUEKI CERAMICS ...



2023年最新】suekiの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】suekiの人気アイテム - メルカリ



ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ



あの「ダンデライオンチョコレート」にも器を提供！ 「SUEKI CERAMICS ... あの「ダンデライオンチョコレート」にも器を提供！ 「SUEKI CERAMICS ...



ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ



ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ | フリマアプリ ラクマ ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ | フリマアプリ ラクマ



ダンデライオンチョコレート、行ってみたよ（その2） ダンデライオンチョコレート、行ってみたよ（その2）



ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ ダンデライオンチョコレート SUEKI CERAMICS 器 セット カフェ



素敵な器でいただきます。vol.13「ダンデライオン・チョコレート ... 素敵な器でいただきます。vol.13「ダンデライオン・チョコレート ...



素敵な器でいただきます。vol.13「ダンデライオン・チョコレート ... 素敵な器でいただきます。vol.13「ダンデライオン・チョコレート ...



ホワイトデー(1)ダンデライオン・チョコレートのプレゼント ... ホワイトデー(1)ダンデライオン・チョコレートのプレゼント ...



あの「ダンデライオンチョコレート」にも器を提供！ 「SUEKI CERAMICS ... あの「ダンデライオンチョコレート」にも器を提供！ 「SUEKI CERAMICS ...



口コミ一覧 : ダンデライオン・チョコレート 伊勢外宮店 （DANDELION ... 口コミ一覧 : ダンデライオン・チョコレート 伊勢外宮店 （DANDELION ...



米国発のクラフトチョコ「ダンデライオン チョコレート」日本1号店が ... 米国発のクラフトチョコ「ダンデライオン チョコレート」日本1号店が ...

約15cm2点セットダンデライオンのカフェで使用されているケーキ皿です。釉薬の関係で裏面ロゴ付近に線が入っています。マットな質感でとても可愛いです。徳島の特産品として名高い藍染と発展した、大谷焼きの里で最も古い歴史を持つ窯元からSUEKICERAMICSとDANDELIONとのコラボから生まれた食器です。仕上げていく段階で、大谷のあかつちを吹きつけた底の部分に一点ずつ手作業で書き込んでいくロゴもダンデライオンとのコラボの象徴です。SUEKIは窯を閉じてしまいましたのでもう手に入らない貴重な物となっております。