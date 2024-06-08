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SUEKI ダンデライオンチョコレート　DANDELION コラボ　お皿
商品番号 P78384545848
商品名

SUEKI ダンデライオンチョコレート　DANDELION コラボ　お皿
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約15cm2点セットダンデライオンのカフェで使用されているケーキ皿です。釉薬の関係で裏面ロゴ付近に線が入っています。マットな質感でとても可愛いです。徳島の特産品として名高い藍染と発展した、大谷焼きの里で最も古い歴史を持つ窯元からSUEKICERAMICSとDANDELIONとのコラボから生まれた食器です。仕上げていく段階で、大谷のあかつちを吹きつけた底の部分に一点ずつ手作業で書き込んでいくロゴもダンデライオンとのコラボの象徴です。SUEKIは窯を閉じてしまいましたのでもう手に入らない貴重な物となっております。
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