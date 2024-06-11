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バセットコレクション　バセット絵画ステンドグラス風
商品番号 Y83350248943
商品名

バセットコレクション　バセット絵画ステンドグラス風
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し凹凸のあるガラスにレモンカラーのバセットの親子が描いてあり縁やバセットの輪郭がステンドグラス風に縁取られてありとても素敵なガラス絵です素敵な作品です♪親子の表情がかわいいです外寸　　横40cm縦32cm内寸　　横34cm縦26cm
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