ノリタケ　ナルミ　ティーカップ＆ソーサー　セット + クリーマー

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種類···食器セット素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）ノリタケのオランジュリーのティーカップ＆ソーサー2客とナルミのホワイトリリーのカップ＆ソーサー2客とノリタケのレースウッドゴールドのクリーマーのセットです。ノリタケの方は2回くらいの使用でとても綺麗です。ナルミの方はカップは比較的に綺麗ですがソーサーに若干の小傷がありますが使用するのには問題ないです。 使わなくなったので。