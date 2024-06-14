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ノリタケ　ナルミ　ティーカップ＆ソーサー　セット + クリーマー
商品番号 B47245792932
商品名

ノリタケ　ナルミ　ティーカップ＆ソーサー　セット + クリーマー
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···食器セット素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）ノリタケのオランジュリーのティーカップ＆ソーサー2客とナルミのホワイトリリーのカップ＆ソーサー2客とノリタケのレースウッドゴールドのクリーマーのセットです。ノリタケの方は2回くらいの使用でとても綺麗です。ナルミの方はカップは比較的に綺麗ですがソーサーに若干の小傷がありますが使用するのには問題ないです。　使わなくなったので。
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