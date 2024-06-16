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- 【メキシコ 聖水入れ】ビンテージ フォークアート アレキサンダージラード
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商品詳細
非常に珍しい、メキシコ製と思われる聖水入れです。用途としては、洗礼の際に使う聖水を入れる容器です。購入先は銀座のたくみです。いまなら、多肉植物や、サボテンの容器としていかがでしょうか？◆サイズ聖水入れ高さ 約24.3センチ幅 約15.2センチ◆コンディションヒビが見られますが、脆い感じではありません。◆その他送料込みこちらの商品は年代物になります。写真でご不明な点などございましたらご質問をお願い致します。
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