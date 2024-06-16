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【メキシコ　聖水入れ】ビンテージ　フォークアート　アレキサンダージラード
商品番号 E28473445514
商品名

【メキシコ　聖水入れ】ビンテージ　フォークアート　アレキサンダージラード
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非常に珍しい、メキシコ製と思われる聖水入れです。用途としては、洗礼の際に使う聖水を入れる容器です。購入先は銀座のたくみです。いまなら、多肉植物や、サボテンの容器としていかがでしょうか？◆サイズ聖水入れ高さ　約24.3センチ幅　約15.2センチ◆コンディションヒビが見られますが、脆い感じではありません。◆その他送料込みこちらの商品は年代物になります。写真でご不明な点などございましたらご質問をお願い致します。
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The Girard Foundation Collection - organ-online.com

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