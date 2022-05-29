彩陶 【中国彩陶顔面付双耳壷 アンダーソン土器/出土品】紀元前五千年/K-13



彩陶 【中国彩陶顔面付双耳壷 アンダーソン土器/出土品】紀元前五千年 ...



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紀元前5000年頃 アーカイブ | 世界の歴史まっぷ



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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。大変貴重な骨董品の出品となります。中国で紀元前三千年〜五千年に作られた土器です。◾️商品について当時の中国の数千年特有の文化的特徴を表して、時代を経て、艶やかで滑らかな土肌となった興味深い中国彩陶双耳大壷でございます。◾️サイズ高さ：約23.6cm胴直径（最大）：約20.6cm耳から耳までの横幅：約24.5cm口部分直径；約14.3cm重さ：約1400g尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。撮影用の台は付属致しません。■ご購入の前に個人の自宅保管品につき、中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#中国#親の蔵品#ティーポット#茶器#文房具#陶芸