ノリタケ　ストーンウェア　ボルダーリッジ

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お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···グリーン素材···陶磁器(セラミック)数十年前に頂いたものでノリタケだから大事に使おうと思いつつ一度も使わず棚の奥に潜んでいたものです。箱はありますがあまり丈夫そうではないです。そして…自分で使うつもりだったので一目でわかる様にと落書きしてしまいました。ご理解のある方よろしくお願いします(・・;)サイズ 口径 16㎝ 深さ 6㎝引っ越し先の収納が少ない為メルカリを利用させていただく事にしました。