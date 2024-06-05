アラビア　ムーミンマグ300ミリ　ガーデンパーティー2023　サマー

平日のみ発送となります。土日、祝日は対応しておりません。ご購入日やお時間により、発送及びコメントの返信が翌日や週明けになる時もありますのでご了承願います。お値下げは不可となります。撮影環境により、実際の色味と異なる場合がありますのでご了承願います。直径約8.2㎝、高さ約8㎝。未使用です。小さな傷などある場合がありますのでご理解、ご納得いただける方にご購入お願いいたします。神経質な方はお控えくださいませ。



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