システムベットロフトベッド宮 シングル コンセント付き子供ベッド大人ベッド 耐震

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注意:※商品には細い擦りキズ、挫傷などの問題があるかもしれません。一部の商品には上記の問題がある可能性がありますので、本ガイドを参照してください。使用に支障がなければ、払い戻しは受け付けておりませんので、気になる場合はご遠慮ください。※本製品の組み立てや使用時、乱暴な使用で損壊や怪我につながる場合もあります、ご注意ください。※大型商品ですので、開封後のお客様の都合により、返品はお受けできませんのでご了承ください。ロフトベッドシングルベッドフレームスペース節約で、限りあるスペースを有効的に利用できる！Point1高級感あるデザインウッドとスチールの組み合わせはビンテージで洗練されたスタイルを体現している。ビンテージライクでありながらすっきりとした上品さのある質の良いデザインで、落ち着きある素敵な空間をおつくりいただけます。Point2安心して使える頑丈設計安全面を追求したこだわりの設計で、横揺れ・キシミを抑えて誰でも安心に使えます。ベッド耐荷重約150kg高い強度のスチール支柱 直径50mｍのパイプを使い、安定感を保ちます。Point3転倒防止のガイドベッド横のガイドの高さをは約25cmで、寝相が悪くでも安心してお休みいただけます。寝ているうちに、布団や枕の落下も防止します。Point4通気性抜群通気性を確保して、湿り気がたまりにくい。Point5宮棚・２口コンセント付き目覚まし時計やメガネなど必要な小物を置けます。宮棚の耐荷重：5kgPoint6上り下りラクラクなフラット梯子毎日上り下がりする際の快適さも、しっかりとこだわりました。足の裏に負担がかかりにくく、痛くなりにくいフラットな形に。Point7プラスチック栓付き プラスチック栓を使うと、ねじ穴が見えくて、きれいになります！