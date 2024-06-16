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エステベッド
商品番号 U85577118200
商品名

エステベッド
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビューティガレージエステベッドアームレストとブラウンカバー付きマツエクやフェイシャルエステに最適。◾️説明画像のような直角から無段階調整リクライニング可能。フラットまで調整できお好きなポジションに変更出来ます。私はフェイシャルで使用しておりました。カバーをしてタオルを使い、ベッドに直接触れることはなかったので、大きな破損などはございません。問題なくまだまだ使用出来ます。中古のご理解いただける方のみご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。※配送会社に設置をしていただける『たのメル便』送料込みのお値段です。(18500)沖縄、離島の方は必ずお申し出ください。■サイズ幅63cm(アームレスト含まず)(含めると87)Xフラットにした時の長さ186cmX高さ67cm　ベッドの脚は、金属でしっかりしています。折りたたみ式ではありません。エステベッドフェイシャルベッドマツエクベッドサロンエステアロママッサージリフレクソロジー値下げ交渉出来ません。即購入オッケー引き取りご希望の方はご連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate866720.html
http://narcologia.ru/goods/recommended315390.html
http://narcologia.ru/goods/waveform258717.html
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