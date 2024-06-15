★アラビア創業150周年記念★マグカップ　プータルフリ

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アラビア創業150周年記念マグカッププータルフリ300ml★新品未使用★2023年8月、フィンランドのアラビア正規店で購入しました。2023年、アラビアの創業150周年を記念した「Puutarhurit（プータルフリ）」。フィンランド語で「庭師」を意味するこのデザインは、フィンランドの人気若手デザイナー、アルミ・テヴァによるもの。ブルーを基調としたカラーの植物の陰から小さな庭師たちが覗いている、遊び心のあるデザインです。自由で大胆でありながらも繊細さも併せもつデザインは新鮮な魅力に満ち溢れています。150周年記念刻印も魅力的です♪（写真3枚目）今後の価値UPが楽しみなお品ですね！アラビアのマグは、周年記念ものが特に人気があります。この機会にいかがですか♪サイズ：約直径8.2cm×高さ8.8cm／容量300ml素 材：磁器※フリーザー、電子レンジ、オーブン、食洗機：可※商品により、小さな黒点やへこみなどが認められるものがございますが、品質には問題ございません。#アラビア150周年記念マグカップ#アラビア#アラビアマグカップ#フィンランド#北欧グラス/カップ/酒器···マグカップ素材···陶磁器(セラミック)