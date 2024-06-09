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Gメモリーズセレクション 初代ゴジラ クリアバージョン　クリエイティブ　ソフビ
商品番号 S82578763308
商品名

Gメモリーズセレクション 初代ゴジラ クリアバージョン　クリエイティブ　ソフビ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。クリエイティブデザイン羽沢組初代ゴジラクリアバージョン4/30のスーフェスにて購入しました。新品未開封　送料込みブチプチに包んで発送いたします。人気キャラクター...ゴジラフィギュア種類...完成品フィギュアキャラクター...ゴジラ・ガメラ・その他怪獣
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