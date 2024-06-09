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送料無料　大正7年（1918年）藤川為信オリジナル木版画『江戸日本橋』額装
商品番号 A23107041171
商品名

送料無料　大正7年（1918年）藤川為信オリジナル木版画『江戸日本橋』額装
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明額約54.5×43.5ｃｍ　版画約　34.5×22.5ｃｍご覧のように、藤川為信のオリジナル木版画『江戸日本橋』です。額にやや当たりなどがあります、状態はとても良好、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#大正7年#1918年#藤川為信#オリジナル#木版画#江戸日本橋#額装　　#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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