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- 送料無料 大正7年（1918年）藤川為信オリジナル木版画『江戸日本橋』額装
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明額約54.5×43.5ｃｍ 版画約 34.5×22.5ｃｍご覧のように、藤川為信のオリジナル木版画『江戸日本橋』です。額にやや当たりなどがあります、状態はとても良好、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#大正7年#1918年#藤川為信#オリジナル#木版画#江戸日本橋#額装 #骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館
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