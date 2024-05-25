最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶クラスター 虹多数 アイリス 希少



最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶クラスター 虹多数 ...



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最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 横92×縦60×高 ...



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最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 横120×縦77×高30mm 重さ174g 虹多数 曲がり水晶 セルフヒールド カテドラル



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最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 横92×縦60×高40mm 重さ186g 透明ポイント 虹多数 トップグレード 希少 レア



最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 虹入り アイリス-



最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 横120×縦77×高30mm 重さ174g 虹多数 曲がり水晶 セルフヒールド カテドラル



最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 横120×縦77 ...



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最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶 クラスター 横120×縦77 ...



最高級 天然 ブラジル トマスゴンサガ産 水晶クラスター 虹多数 ...

最高級天然ブラジルトマスゴンサガ産水晶クラスター虹入りアイリスレインボーレコードキーパーウィンドウダブルポイントブレスレット置き希少レアサイズ：横幅103mm縦幅77mm高さ40mm重さ177g「幻の水晶」と呼ばれるブラジルトマスゴンサガ産の中でも最高級の虹入り水晶クラスターになります。どのポイントも透明感が非常に高く、数えきれない程の虹も入っております。また、上下左右色々な方向に透明なポイントが生えていて、裏面もキラキラしておりとても綺麗です。サイズも手のひら程の大きさでブレスレットなどの浄化用などにも使いやすく大変オススメです(^^)ご観賞用・インテリアとしても最適です。トマスゴンサガとは、ブラジル東南部ミネス・ジェライス州のほぼ中央に位置します。ミネス・ジェライス州には他にディアマンティーナなどの水晶産地はありますが、中でもトマスゴンサガは最高級の輝きを持つ水晶を産出することで知られています。近年は産出量が激減し、幻の水晶になりつつあります。クォリティの低い水晶は他の水晶と一緒にされて、「ブラジル産」として出荷されており、「トマスゴンサガ産」として出荷されるのは、ごく一部の美しい石だけだそうです。この地域で産出される水晶の特徴は、透明度と艶、光沢が強くツヤツヤと輝いて見えます。幻の水晶と言われるだけに、コレクターの方も必見のクラスターです。※天然素材特有のクラック・内包物を有する場合がございます。予めご了承下さい。※信頼できる業者様より仕入れている天然石になりますので安心してご購入下さい。#天然石#クラスター#最高品質#高品質#最高級#トマスゴンサガ産#ブラジル#幻の水晶#レインボー#虹#アイリス#ダブルポイント#両剣水晶#ウィンドウ#水晶#浄化#ブレスレット置き#インテリア#Wheelchairstones即購入OK