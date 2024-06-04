

MENU Echasse Vase M Smoke



Echasse Vase M / MENU（メニュー）



MENU Echasse Vase M Amber



Echasse Vase イシャスベース / menu



ÉCHASSE VASE M イシャスベースM



MENU Echasse Vase M Smoke



Audo Copenhagen Echasse Vase S, smoke イシャスベース Sサイズ スモーク, 花びん 花瓶 フラワーベース【コンビニ受取対応商品】【RCP】-シンワショップ本店 （ShinwaShop）



WEB限定＞【MENU】イシャスベースM-Echasse Vase-同梱不可/0322110028 ...



Echasse Vase イシャスベース / menu



Echasse Vase M / MENU（メニュー）



＜WEB限定＞【MENU】イシャスベースM-Echasse Vase-同梱不可/0322110028



MENU Echasse Vase M Smoke



MENU Echasse Vase イシャスベース Mサイズ【Smoke】 最上の品質な ...



MENU Echasse Vase M Smoke メニュー イシャスベース Mサイズ スモーク ...



Echasse Vase M / MENU（メニュー）

■MENU■イシャスベース■お色Smokeスモーク■口径150×幅220×高さ450mm■正規品こちらで正規品新品の物をお譲り頂き、自宅に飾っておりました。イシャスベース風の物や偽物がございますが、こちらは正規品ですので、ご安心下さい。飾っておりましたため、ガラスを乗せて接触していた部分や脚の内側（写真5、6、7）が黒ずんでいる部分がございます。いずれも内側のため、飾る分には気にならないと思いますが、お気になさる方は入札をお控え下さいますようお願い致します(*´꒳`*)加えて、メニューのロゴのシールの左上が少々剥がれかっております（写真3）ご了承下さい。当方猫を買っております。大切に拭き取り綺麗に致しますが、ガラス製品ですので、お包みする際にどうしても少量の毛が混入する場合があるかと思います汗 お届け後におふき取り頂けましたら幸いです。申し訳ございませんm(__)m製品にはハンドメイドガラス製品特有の気泡がある場合がございますので、ご了承下さい。割れやすい製品のため、しっかりとプチプチで厳重にお包みし、発送させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します(o^^o)カテゴリ···花瓶形状···丸形主な素材···ガラス