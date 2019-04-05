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石のミニ地蔵
商品番号 A61091700494
商品名

石のミニ地蔵
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 4,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ミニチュア素材···石材テイスト···和風高さ···～19.9cmW8㎝×D8㎝×H15.5㎝　約2キロ岡崎産夏山石を使用してお地蔵様を製作しました。手乗りのサイズ感でとても可愛らしくなっております。
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