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商品詳細
種類···ミニチュア素材···石材テイスト···和風高さ···～19.9cmW8㎝×D8㎝×H15.5㎝ 約2キロ岡崎産夏山石を使用してお地蔵様を製作しました。手乗りのサイズ感でとても可愛らしくなっております。
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