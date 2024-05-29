バイーアレムリアン　クリスタルポイント

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商品詳細
素材...クリスタル素晴らしい透明感と、内包物が反射するプラチナのような輝きと、レインボーがきらめく高品質のポイントです。ずっしりと重みがあり、お部屋を浄化するインテリアとしておすすめです。10枚目の画像にある、マダガスカル産グリーンべレルのブレスレットをお付けいたします。産地：ブラジル バイーア州重さ：663gサイズ：11×8.3×5.8cm
http://narcologia.ru/goods/assessor119203.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose322240.html
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