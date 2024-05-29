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バイーアレムリアン　クリスタルポイント
商品番号 W43369464477
商品名

バイーアレムリアン　クリスタルポイント
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

素材...クリスタル素晴らしい透明感と、内包物が反射するプラチナのような輝きと、レインボーがきらめく高品質のポイントです。ずっしりと重みがあり、お部屋を浄化するインテリアとしておすすめです。10枚目の画像にある、マダガスカル産グリーンべレルのブレスレットをお付けいたします。産地：ブラジル　バイーア州重さ：663gサイズ：11×8.3×5.8cm
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