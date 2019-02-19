アンティーク ケーキスタンド

アンティークのケーキスタンドです。アクセサリーや香水を置いていました。雑貨屋さんのようにディスプレイできるので気に入っていました。大きさも高さもあるので存在感抜群です。直径28高さ16.5



アンティーク調に仕上げたおしゃれな食器、ガラス×真鍮の3段ケーキスタンド



アンティーク風のおしゃれな2段トレイ、高級感漂うアンティーク調のケーキスタンド



3段ケーキスタンド - アンティークと薔薇雑貨のお店CountryHouseK



おしゃれなケーキスタンド、イギリスで見つけたアンティークのプレスドグラスの食器



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