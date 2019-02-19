  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
アンティーク ケーキスタンド
商品番号 P79995568781
商品名

アンティーク ケーキスタンド
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

アンティークのケーキスタンドです。アクセサリーや香水を置いていました。雑貨屋さんのようにディスプレイできるので気に入っていました。大きさも高さもあるので存在感抜群です。直径28高さ16.5
http://narcologia.ru/goods/septet500719.html
http://narcologia.ru/goods/preference490538.html
http://narcologia.ru/goods/slide660687.html

アンティーク ケーキスタンド
アンティーク調に仕上げたおしゃれな食器、ガラス×真鍮の3段ケーキスタンド

アンティーク ケーキスタンド
アンティーク風のおしゃれな2段トレイ、高級感漂うアンティーク調のケーキスタンド

アンティーク ケーキスタンド
3段ケーキスタンド - アンティークと薔薇雑貨のお店CountryHouseK

アンティーク ケーキスタンド
おしゃれなケーキスタンド、イギリスで見つけたアンティークのプレスドグラスの食器

アンティーク ケーキスタンド
ケーキスタンド ZA0819138 アンティーク家具のAntiques*Midi ...

アンティーク ケーキスタンド
Silver Plated/Vintage 3tier cake stand（ケーキスタンド・3段 ...

アンティーク ケーキスタンド
アンティーク家具｜ケーキスタンド・ケーキトレイ｜スリーティアーズ｜木製・チーク｜非日常的｜アフターヌーンティー｜折りたたみ｜美品

アンティーク ケーキスタンド
インテリア雑貨 クラシカル フレンチアイアン ディスプレイスタンド S ...

アンティーク ケーキスタンド
11/1～クーポンで更にお得】アンティーク イギリス アフタヌーンティー ...

アンティーク ケーキスタンド
アンティークスタンド(ホワイト)/ケーキトレー アンティーク ケーキ台 ディスプレイ スマッシュケーキ クリスマス 小物置き 撮影小物 - ポーセリンアート用デザイン転写紙｜VICTORIA Design ｜通販ヴィクトリアデザイン

アンティーク ケーキスタンド
Compote / コンポート【A】〈ケーキスタンド・食器・プレスガラス・アンティーク・ヴィンテージ〉 112459 | SHABBY'S MARKETPLACE　アンティーク・ヴィンテージ 家具や雑貨のお店 powered by BASE

アンティーク ケーキスタンド
アンティークシルバーケーキスタンド イギリス 白皿 ロイヤル ...

アンティーク ケーキスタンド
KAG0814：ケーキスタンド - 鎌倉アンティークス／イギリスの ...

アンティーク ケーキスタンド
フランスアンティーク 南仏のケーキデザイン - ブロカントデザミ

アンティーク ケーキスタンド
イギリス1960年～'70年代 ＊ シノワズリ柄 ＊ 陶器 ＊ アフタヌーン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru