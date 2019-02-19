アンティーク ケーキスタンド

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商品詳細
アンティークのケーキスタンドです。アクセサリーや香水を置いていました。雑貨屋さんのようにディスプレイできるので気に入っていました。大きさも高さもあるので存在感抜群です。直径28高さ16.5
http://narcologia.ru/goods/septet500719.html
http://narcologia.ru/goods/preference490538.html
http://narcologia.ru/goods/slide660687.html
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