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招財財神の置物　置物　風水　財運向上
商品番号 F77402883681
商品名

招財財神の置物　置物　風水　財運向上
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

招財財神の置物財神は商売繁盛、財運向上をもたらすと言われる道教の神様です。本商品は中国伝統工芸【絨沙金工芸】で作られた金の財神の置物です。片手に【財源廣進】と書かれた掛軸、もう片方の手に招財の元寶を持った大変お目出度いデザインです。オフィスや中華料理店のインテリアに是非！【絨沙金工芸】絨沙金工芸とは、近年中国や台湾で大変人気の工芸品です。99.9％純度の金・銀・銅などの高分子金属混合材料を原料として、高度な科学的技術を用いて作られる鋳金（メッキ）工芸です。表面に粒子の粗い金粉を吹きつけたような独特の質感が特徴で、財神や貔貅など、風水的なモチーフが特に人気です。▪️ケースサイズ　幅17cm×奥行き13.5cm×高さ26cm＊ケース一部破損あり（写真④）▪️財神（ざいしん）は道教で最も有名な神様の一柱です。三国志で有名な武将【関羽】が昇仙して神様【関帝】となったものが一般的に商売の神様【財神】として信仰されています。世界中に関帝廟が建立されるほどアジアではポピュラーな神様です。招財、商売繁盛を願う方にお勧めです。
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