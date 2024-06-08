星の王子さま「ゾウをのみこんだウワバミ」ボーンチャイナ

新日本製鉄が1990年代に製造販売していた星の王子さま ボーンチャイナ製人形No.400 ゾウをのみこんだウワバミ現在は廃盤です。サイズはD45✕W122✕H35㎜（ウワバミ）。ゾウがウワバミに覆われる仕様になっており、とても可愛いです。スペースワールドにて購入しました、ガラスの飾り棚に飾ってありましたので綺麗な状態ですが素人の自宅保管をご理解の上でのご購入どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m#リトルプリンス #磁器 #陶器#フィギュア #新日鉄#スペースワールド



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