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星の王子さま「ゾウをのみこんだウワバミ」ボーンチャイナ
商品番号 U32056469662
商品名

星の王子さま「ゾウをのみこんだウワバミ」ボーンチャイナ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新日本製鉄が1990年代に製造販売していた星の王子さま　ボーンチャイナ製人形No.400　ゾウをのみこんだウワバミ現在は廃盤です。サイズはD45✕W122✕H35㎜（ウワバミ）。ゾウがウワバミに覆われる仕様になっており、とても可愛いです。スペースワールドにて購入しました、ガラスの飾り棚に飾ってありましたので綺麗な状態ですが素人の自宅保管をご理解の上でのご購入どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m#リトルプリンス　#磁器　#陶器#フィギュア　#新日鉄#スペースワールド
http://narcologia.ru/goods/calling202250.html
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