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永久機関 物理学 永久運動 インテリア 科学教育玩具おもちゃ
商品番号 B53934912956
商品名

永久機関 物理学 永久運動 インテリア 科学教育玩具おもちゃ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

安いモーター式ですと、とてもうるさいですが、こちらは磁気式なので静かです。1回使用です。充電式です。感じ方には個人差がありますので神経質な方は購入をお控えください。土日発送になります。
http://narcologia.ru/goods/seamless595129.html
http://narcologia.ru/goods/organization199562.html
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