カエル ウェルカムスタンド 6匹 21cm

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ブリキ製のカエルウェルカムスタンド6匹です。【サイズ】幅約41cm、奥行き約8.5cm、高さ約21cｍ【素材】ブリキルモウスジャパンでは他にもフィンランド・ムーミングッズや可愛いもの雑貨を出品中です。☆プロフィールご確認の上お手続きいただければ幸いです☆⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘他のブリキカエルはこちらから→#ルモウスのブリキカエル⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉⌘◉#MOOMIN#ムーミン#キャラクター#グッズ#小物#フローレン#スナフキン#ソフス#ミムラ#スニフ#ミイ#リトルミィ#ムーミンママ#ムーミンパパ#ニンニ#ニョロニョロ#スティンキー#モラン#ムーミンファミリー#トフスランビフスラン#アラビア#arabia#フィンレイソン#finlayson#ハックマン#hackman#ムールラ#muurla#マルティネックス#martinex#イッタラ#moomin#北欧#お皿#ボウル#ルモウス#ブリキ#カエル#置物#ブリキカエル#49340060463890034