珍品 パタゴニア レザーベルト アメリカ製　米国製　ヴィンテージ　Vintage

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商品詳細
お値下げしました。patagoniausa製のレザーベルトです。バックルがフィッツロイロゴになっています。leatherにもpatagoniaと刻印されています。大変希少かと思います。革製品のためそれ相応の使用感はあります。バックルのみの再利用も可能かと思います。サイズは30USA製バックルのお色はシルバー革のお色は濃いブラウンです。4900
http://narcologia.ru/goods/stage878497.html
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