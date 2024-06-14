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珍品 パタゴニア レザーベルト アメリカ製　米国製　ヴィンテージ　Vintage
商品番号 C32224718692
商品名

珍品 パタゴニア レザーベルト アメリカ製　米国製　ヴィンテージ　Vintage
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。patagoniausa製のレザーベルトです。バックルがフィッツロイロゴになっています。leatherにもpatagoniaと刻印されています。大変希少かと思います。革製品のためそれ相応の使用感はあります。バックルのみの再利用も可能かと思います。サイズは30USA製バックルのお色はシルバー革のお色は濃いブラウンです。4900
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