✨極美品✨FENDI ネクタイ ズッカ スクエア ネイビー シルク100%

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商品詳細
--------------------------------------------数ある商品の中から見ていただきありがとうございます✨ ハイブランドネクタイ専門ショップとして他にも出品しているのでこちらのハッシュタグから覗いてみてください！↓↓↓↓↓↓#ネコ＆タイ(=^x^=)【結婚式 卒業式 入学先 成人式 パーティ葬式】などに着用してみてはいかがでしょうか？---------------------------------------------◇状態目立った傷や汚れなし◇ブランド及びデザインFENDIフェンディズッカFFロゴチェックスクエアブロック総柄パターン柄肉厚光沢感ネクタイメンズハイブランドレギュラータイ高級シルクシルク◇サイズ剣先9.5cm◇カラーネイビー紺色◇素材シルク100%◇ブランドロゴ写真6枚目鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。◇配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。配送やトラブル対応に関してはご購入前にプロフィールで確認をお願いします。☆管理番号888
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