未使用 THE SUIT COMPANY 本革 レザー ベルト ユニセックス

未使用本革レザーベルトメンズレディース男女兼用以前スーツカンパニーで購入しましたが、未使用のため出品いたします。少し細めのスタイリッシュなレザーベルトです。メンズ用ですが、サイズ調整はご自身で出来るタイプですので、レディースとしてお使いいただいても素敵だと思います。ベルト先端のスター☆のアクセサリーがポイントとなっています。サイズ全長約104cm、幅約2.5cm素材牛革カラーブラック黒#CACAO95ベルト未使用、美品と思いますが、天然皮革かつ自宅保管品になりますので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。※バックルに少し擦りキズがあります。ご理解の上よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントいただければと思います。



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