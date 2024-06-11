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未使用 THE SUIT COMPANY 本革 レザー ベルト ユニセックス
商品番号 C49026008232
商品名

未使用 THE SUIT COMPANY 本革 レザー ベルト ユニセックス
ブランド名 ザスーツカンパニー
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用本革レザーベルトメンズレディース男女兼用以前スーツカンパニーで購入しましたが、未使用のため出品いたします。少し細めのスタイリッシュなレザーベルトです。メンズ用ですが、サイズ調整はご自身で出来るタイプですので、レディースとしてお使いいただいても素敵だと思います。ベルト先端のスター☆のアクセサリーがポイントとなっています。サイズ全長約104cm、幅約2.5cm素材牛革カラーブラック黒#CACAO95ベルト未使用、美品と思いますが、天然皮革かつ自宅保管品になりますので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。※バックルに少し擦りキズがあります。ご理解の上よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントいただければと思います。
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