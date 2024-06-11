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マルタンマルジェラ　マフラー
商品番号 M64986814598
商品名

マルタンマルジェラ　マフラー
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルタンマルジェラ　マフラーネイビー幅　約37㎝長さ　約175㎝長さあるので、ユニセックスでお使いいただけます。タグに少し汚れがありますが、使用回数少ないため目立ったダメージはございません。使用せず、長期自宅保管となります。ボリュームもあり、合わせやすいカラーです。中古品にご理解のある方にご購入をお願い致します
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