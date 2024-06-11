マルタンマルジェラ　マフラー

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マルタンマルジェラ マフラーネイビー幅 約37㎝長さ 約175㎝長さあるので、ユニセックスでお使いいただけます。タグに少し汚れがありますが、使用回数少ないため目立ったダメージはございません。使用せず、長期自宅保管となります。ボリュームもあり、合わせやすいカラーです。中古品にご理解のある方にご購入をお願い致します