T1659 美品!! ルイヴィトン ダミエ グラフィット ジッピーXL 長財布 ...

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ブランド：LOUISVUITTON商品：ダミエグラフィットジッピーXLオーガナイザーラウンドファスナー長財布原産国：スペインシリアル/刻印：N41503/CA3148カラー：ブラック（黒）素材/ライン：ダミエグラフィットサイズ（約）：W22.0×H12.5×D4.3（cm）付属品：保存袋ランク：外側SA-A 内側SA外側：ハンドルにスレ、わずかな擦れキズ・縁スレ・ペン跡、金具部分に薄キズがありますが、その他目立つダメージはないキレイな状態です。内側：若干の薄汚れ・コイン汚れ・カード入れの浮きがありますが、特に目立つダメージはないとてもキレイな状態です。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。