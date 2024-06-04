新品 コンパクト 薄型 二つ折り財布

カラー···ブラック超薄型コンパクトな二つ折り財布です。ボックス型コインケースもありコンパクトながらとても使いやすい財布だと思います。厚さも1.5㎝と超スリム。約12000円くらいで購入しました。化粧箱保存袋付です。



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