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新品 コンパクト 薄型 二つ折り財布
商品番号 B70965247798
商品名

新品 コンパクト 薄型 二つ折り財布
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック超薄型コンパクトな二つ折り財布です。ボックス型コインケースもありコンパクトながらとても使いやすい財布だと思います。厚さも1.5㎝と超スリム。約12000円くらいで購入しました。化粧箱保存袋付です。
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