ヒューマンメイド　カウズ Tee 半袖Tシャツ HUMAN MADE

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これからの時期に是非おすすめ！この機会に是非お買い上げ下さい。ヒューマンメイドとカウズのコラボですTシャツになります。2XLのゴールデンサイズです数がかなり少ないです。身丈74/肩幅53.5/袖丈24/身幅61素人寸法ですので多少の誤差はお許しください。スニダン価格参考にさせていただいていますがそれよりだいぶん安く出しています。