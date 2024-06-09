アシュフォード手帳　注意⚠️ リングはKRAUSEです

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手帳サイズ···A5サイズエイジングがでてます 気に行って使っていたので リングだけ KRAUSEを使っています 今は見かけないので 廃番品だと 思います 写真より赤が強いです 写真を確認して購入してくだ 何かありましたら コメントしてください カラー···パープル