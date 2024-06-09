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アシュフォード手帳　注意⚠️ リングはKRAUSEです
商品番号 T44568610156
商品名

アシュフォード手帳　注意⚠️ リングはKRAUSEです
ブランド名 アシュフォード
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手帳サイズ···A5サイズエイジングがでてます　気に行って使っていたので　リングだけ　KRAUSEを使っています　今は見かけないので　廃番品だと　思います　写真より赤が強いです　写真を確認して購入してくだ　　何かありましたら　コメントしてください　カラー···パープル
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