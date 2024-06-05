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- 【美品】THOM BROWNE Tシャツ サイズ1
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商品詳細
トムブラウン トリコロール tシャツ商品番号：MJSO56A-00050415表記サイズ：1実寸サイズ：肩幅41cm,身幅50cm,着丈71cm,袖丈23cm※平置きで計測。多少の誤差はご容赦ください。カラー：ネイビー※商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。素材：コットン100%、リブ部分コットン97%、ポリウレタン3%状態：B【状態ランク】S：新品A：未使用B：目立った傷や汚れなしC：やや傷や汚れあり1回着用しただけですので傷や汚れ等ありません。大変綺麗な状態ですが、あくまでもユーズド品となりますのでご理解の程よろしくお願いします。女性の方も着用可能だと思います。ユニセックスレディース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/competitive155981.html
http://narcologia.ru/goods/rouge813810.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis968144.html
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