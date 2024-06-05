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PRADA　プラダ　サフィアーノレザードキュメントホルダー　長財布
商品番号 C96187159555
商品名

PRADA　プラダ　サフィアーノレザードキュメントホルダー　長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 36,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布こちら2023.9.24に博多阪急にて購入しました。1週間程度使用しましたが、私には大きすぎました。購入価格161700円ストラップ付きでカバンみたいに持ち歩き出来ます。ご希望あれば写真追加します。商品詳細ミニマルなデザインのエレガントな「サフィアーノ」レザー(牛革)のドキュメントホルダー。創業者のマリオ・プラダのデザインによる1913年発表のトランクに登場したエナメルメタルのトライアングルロゴがフロントを飾ります。商品品番:2ML051_QHH_F0002ファスナー開閉式エナメルメタルのトライアングルロゴ付カードホルダー12個札入れ2個ドキュメント用ポケット内側にファスナー付コインポケットモアレと「サフィアーノ」レザー(牛革)のライニング高さ:12cm幅:21cm素材レザー
http://narcologia.ru/goods/update537495.html
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