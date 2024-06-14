ニューヨーク・ヤンキース 9FIFTY ピンストライプ 1996WSサイドパッチ ...

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商品詳細
●フォルム：9FIFTY●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●カラー：ホワイト(クラウン)＆ダークネイビー(バイザー)＆ピンク(つば裏)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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