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ニューヨーク・ヤンキース　9FIFTY　ピンストライプ　1996WSサイドパッチ
商品番号 T55206405000
商品名

ニューヨーク・ヤンキース　9FIFTY　ピンストライプ　1996WSサイドパッチ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●フォルム：9FIFTY●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●カラー：ホワイト(クラウン)＆ダークネイビー(バイザー)＆ピンク(つば裏)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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