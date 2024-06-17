クリスマス用に❣️HERMES❣️新品エルメスメンズベルト❣️カンタン１１０センチ

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カラー···ブラックご覧いただきありがとうございます。#コロちゃんのエルメス国内エルメス正規店にて購入しました。リバーシブルベルト カンタン ３２ミリ本日限定値下げのため、早いもの勝ちです！メンズベルト１１０センチ対応。全長約１２４センチ。定価１４０８００円ボックスカーフ/ヴォー・トーゴバックル：パラディウム仕上げカラー：黒/ショコラ幅 ３２ミリ８枚目の写真は参考画像です。箱、リボン、紙袋付き使用する機会がないためお譲りしたいと思います。未使用品です。経年自宅保管をご理解の上、ご購入願います。